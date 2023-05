Suche nach Goldschatz in Trümmern des Kriegs

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gerät der deutsche Deserteur Heinrich ins Visier einer SS-Truppe und wird in deren Suche nach einem Goldschatz verwickelt. Die junge Kriegswitwe Elsa und ihr beeinträchtigter Bruder stehen ihm gegen die Nazis zur Seite - doch nicht nur die SS will das Gold an sich reißen - die Lage eskaliert... In Tarantino-Manier, mit viel Action und Galgenhumor, erzählt der neue Film „Blood & Gold“ auf Netflix obige Handlung. Auf die Hauptrolle des Deserteurs Heinrich hat sich Robert Maaser gut vorbereitet: „Ich bin ein sehr geschichtsinteressierter Mensch und habe mir das ganze Kriegsgeschehen nochmal angeschaut, um es richtig einordnen zu können.“