Fantasywelt aus Bestseller zum Leben erweckt

Darin geht es um drei jugendliche Außenseiter, die eine finstere Parallelwelt entdecken und darin gegen deren Herrscher, den Greif, kämpfen müssen: „Anfangs war ich hin- und hergerissen. Einerseits war es toll, dass das endlich passiert, andererseits hoffte ich inständig, dass das auch gut geht“, so Autor Hohlbein, der in den Produktionsprozess eingebunden war und nun für sich sagen kann: „Es ist gut gegangen! So viele Leute haben so viel Energie da reingesteckt und man hat sich an die Geschichte so weit angenähert, wie es technisch derzeit möglich ist.“