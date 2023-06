Zu laut! Diplomat von Wiener in Hotel verprügelt

Mit wohl etwas zu viel Wein hat ein Mitglied der saudi-arabischen Botschaft das Pfingstwochenende in der Wachau verbracht. Der Mann dürfte ordentlich „im Öl“ gewesen sein, als er schließlich in einem Hotel in Weißenkirchen einkehrte. Ab Mitternacht randalierte der Diplomat, der alleine gereist war, lautstark in seinem Zimmer. Um 4 Uhr früh reichte es schließlich einem Wiener, der ebenfalls dort gebucht hatte.