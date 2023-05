Friedensangebot im Streit um gesperrte Wege

Teurer Rechtsstreit

Mehr als 20.000 Euro seien bisher für die Rechtsanwälte draufgegangen, sagt Stefan Laimer, der seit vorigem Jahr Bürgermeister ist. Er kündigt an, in der Kommunikation mit Reiter ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen - und zwar direkte Gespräche ohne Rechtsanwälte. Schließlich handle es sich um den größten Arbeitgeber der Gemeinde, so Laimer.