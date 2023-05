Schlepper raste Soldaten fast tot

Mit über 100 km/h auf Soldaten zugerast

In der Nacht vom 3. auf den 4. März dieses Jahres befand sich der Moldawier Alexandru M. mit 14 Illegalen an Bord seines Kastenwagens – darunter drei kleine Kinder – auf dem Weg von Ungarn nach Österreich. An der Grenze in Ritzing versah Korporal Onur K. vom Panzerbataillon 14 „Hessen“ mit seinem Kameraden Dienst. Als sich der Mercedes Vito von M. näherte, wollte K. den Wagen stoppen. Da trat der Moldawier eiskalt aufs Gas, beschleunigte auf gut 120 km/h und raste auf den Soldaten dazu. Nur durch einen Sprung zur Seite rettete Korporal K. in letzter Sekunde sein Leben. M. dagegen setzte seine Flucht fort, versuchte mehrere Polizeistreifen, die ihn verfolgten abzudrängen. Selbst ein Hubschrauber war im Einsatz. Am Ende krachte der Schlepper auf einem Feldweg gegen einen Schranken – Festnahme!