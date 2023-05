Zum zweiten Mal - nach „Ariodante“ 2017 - arbeitet Cecilia Bartoli mit Regisseur Christof Loy zusammen. Für ihn nimmt in „Orfeo ed Euridice“ - der Neuproduktion liegt die Parma-Fassung der Oper von 1769 zugrunde - der Tanz eine wichtige Rolle ein. Was eine Personalunion von Regisseur und Choreograf nahelegt. Tanz darf im Sinne von Christof Loy aber keinesfalls als Fremdkörper gesehen werden: Die Grenzen zwischen Tanz und Text, Musik und Bewegung müssen fließend sein. Loy legte eine cleane, kompakte Version vor. Viel Tanz, wenig Pathos und trotzdem erschütternde Lebendigkeit. Ein fesselndes Opernerlebnis - ergreifend und verstörend, in dem noch die Magie des Theatralischen spürbar ist, jener Rest an Geheimnis und Unerklärbarkeit, der aus Kunsthandwerk Kunst macht.