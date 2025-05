Die Architektur für das gemeinsame Überleben

Den Kuratoren Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo Romito ist in ihrem Projekt „Agency for Better Living“ mit der Gegenüberstellung der völlig konträren Wohnraumsituation in Wien und in Rom ein relevanter, spannend und präzise aufbereiteter Beitrag zu einem brennenden Thema gelungen: In vielen Städten kann man kaum mehr leben, Wohnraum ist zu teuer, die Städte sind von Touristen überrannt. „Daher müssen auch wir auf Architekten reagieren. Die Antwort ist nicht einfach“, so Pollack. Auch für Babler „versteht sich der Beitrag nicht nur als Analyse, sondern auch als Aufruf zum Handeln“.