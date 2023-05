Alkolenker flüchtete auf der Felge vor der Polizei

Am Samstag um 23.15 Uhr wurde die Polizei zu einem aggressiven Gast bei einer Veranstaltung in Gunskirchen beordert. Am Veranstaltungsgelände wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter Gast, ein 29-Jähriger aus Gunskirchen, gemeinsam mit der Security zum Ausgangsbereich verbracht. Der Mann war sehr aufgebracht und konnte kaum beruhigt werden. Ein Taxi lehnte er ab und er gab an, zu Fuß nach Hause zu gehen.