Tankstellen überfallen: Wer kennt Herzerl-Räuber?

Den Schock ihres Lebens bekamen die Mitarbeiter einer Tankstelle am 14. April in der Grazer Ragnitzstraße bzw. nur einen Tag später in Weiz in der Gleisdorfer Straße: Ein Unbekannter hielt ihnen eine Pistole vor die Nase und forderte Geld. Die Polizei veröffentlicht nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz die Lichtbilder des Räubers und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.