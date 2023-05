Adi Peichl: „Zum Theater brennt man durch!“

Zahlreiche Amateurbühnen spielten unter Adi Peichls Regie

Bei den Komödienspielen Porcia begeisterte Peichl ebenso wie in Filmen. Besonders bekannt - in 40 Ländern; sogar in China - wurde er durch „Ein Schloss am Wörthersee“. Von seinem Können als Regisseur profitierten viele Amateurtheatergruppen in Kärnten wie Der Kranich (heute Elithe), TG Spektakel, Sommerspiele Eberndorf, TG Signal Arnoldstein, TG Kultur aktiv St. Andrä im Lavanttal, TG St. Paul im Lavanttal, Spielgruppe Obervellach, TG Maria Gail, Laiengruppe St. Stefan im Gailtal, TG Joker Hermagor, Dorfgemeinschaft Afritz, ATG Weißenstein, TG DaCapo, Karl May-Festspiele Weitensfeld, Theatergruppe Kult Krumpendorf, Die Wandelbaren Köttmannsdorf, Friesacher Burghofspiele, Stadtgerücht Klagenfurt, Villacher Fasching...