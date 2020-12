Adi Peichl: Sein letzter Vorhang

Es folgen zahlreiche Engagements in Deutschland und Österreich, beispielsweise am Stadttheater Baden, an der Wiener Volksoper, in Hellbrunn, Perchtoldsdorf, Röttingen, am Grazer Opernhaus, bei den Operettenfestspielen Bad Ischl. Von 1984 bis 1993 spielt Adi Peichl am Stadttheater Klagenfurt und bei den Komödienspielen Porcia in Spittal.