Toter Labrador: Unfalllenker hat sich gemeldet

Der 35-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt erschien am Freitag um 13 Uhr bei der Polizei in Reifnitz und gab an, dass er über die sozialen Medien vom Unfall erfahren hatte. „Er betonte, dass er nicht bemerkt hatte, dass er einen Hund angefahren habe“, heißt es seitens der Polizei. Der Lenker wird nun wegen Fahrerflucht angezeigt.