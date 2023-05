Erdbeben brachte in Tokio Gebäude ins Wanken

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 vor der Küste Japans hat am Freitag Gebäude in der dicht besiedelten Hauptstadt Tokio ins Wanken gebracht. Die Erdstöße ereignete sich nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde um 19.03 Uhr (Ortszeit, 12.03 Uhr MESZ) in 50 Kilometern Tiefe vor der Pazifikküste der Region Chiba.