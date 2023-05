Todesstrafe

Dank Amnesty International wissen wir, dass allein im Vorjahr in 22 Ländern an die 900 Todesurteile vollstreckt wurden. Wobei die Dunkelziffer entsprechend höher sein dürfte. Der Iran ist hinter China trauriger Spitzenreiter. Die Mullahs wollen bekanntlich mit drakonischer Härte die Protestbewegung im Lande unterdrücken. Und im kommunistischen China gilt das Menschenleben offenbar bis zum heutigen Tag nicht sonderlich viel. Aber auch mit dem Westen verbündete Staaten, wie etwa Saudi-Arabien, exekutieren massenhaft. Dort gab es allein an einem Tag im vergangenen Jahr 80 Hinrichtungen.