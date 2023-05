Betrunkener schlägt mehrmals Tür gegen Polizist

In Polizeigewahrsam

Wegen versuchten Raubes sollte der 33-Jährige in seiner Wohnung kurz darauf festgenommen werden. Allerdings versuchte er die Festnahme zu verhindern, indem er mehrfach die Wohnungstür gegen den Körper eines Beamten schlug und diesen dabei verletzte. Der Mann konnte dennoch trotz heftigen Widerstands festgenommen werden. Er wurde wegen versuchten Raubes, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam.