Omnibus, Pkw und Lkw in Karambolage verwickelt

Ein 92-jähriger Mann aus Wolfsberg lenkte seinen PKW am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr in südliche Richtung, als er in der Gemeinde Reding zum Linksabbiegen anhielt. Ein Omnibus, gesteuert von einem 23-jährigen Fahrer, konnte noch hinter dem stehenden PKW stoppen. Leider übersah ein nachfolgender Lkw-Fahrer (32) aus Ungarn die stehenden Fahrzeuge und fuhr ungebremst auf den Omnibus auf, wodurch dieser gegen den vor ihm stehenden PKW geschleudert wurde.