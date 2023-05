Sohn am Steuer: Vater und Schwester verletzt

Die erste, familieninterne Fahrstunde eines jungen Pongauers auf einem Liftparkplatz in Wagrain am Freitag ging gehörig schief. Weil die Mutter ihrem führerscheinlosen Sohn das Lenkrad überließ, erlitten der Vater am Beifahrersitz und die Schwester (14) am Rücksitz Blessuren.