Schwarz-Blau in Salzburg: Integration geht an FPÖ

„Boden einer neuen Zusammenarbeit legen“

Mit dem Programm habe man „den Boden einer neuen Zusammenarbeit legen können“, so Haslauer. Eigentlich habe er aber nach dem „sehr heftigen“ Wahlkampf „anderes geplant“, nämlich eine „Allianz für Salzburg“ aus ÖVP/FPÖ/SPÖ. Diese sei aber am Widerstand der SPÖ gescheitert, eine Koalition nur mit der SPÖ sei wegen nur eines Überhangmandats „hochriskant“ gewesen, eine Koalition mit SPÖ und Grünen wäre „eine Regierung des Stillstands gewesen“, da man sich mit den Grünen in vielen Sachthemen nicht habe einigen können.