Wunder in Schweiz: Gelähmter geht wieder

Digitale Brücke im Kopf

Der vorher auf den Rollstuhl angewiesene Mann kann nun wieder selbstständig stehen und auch kurze Strecken zu Fuß zurücklegen. Dank der eingesetzten digitalen Brücke im Kopf werden die Gedanken von Elektroden erfasst. Diese wiederum werden in Impulse umgewandelt und in Echtzeit an ein weiteres Implantat im Rücken geschickt, wo sie bestimmte Muskeln aktivieren.