Vergewaltigungsvorwurf gegen Lehrling

Gemeinnützige Arbeit

Zwei Jahre vor dem Vorfall habe die junge Frau auch einem Lehrlingsausbildner unterstellt, sie am Arbeitsplatz sexuell belästigt zu haben. Nachdem der Oberländer (19) bereit ist, Verantwortung für das zu übernehmen, was möglicherweise im Alkoholrausch passiert ist, beschließt Richter Dietmar Nußbaumer das Verfahren mit einer Diversion einzustellen. Heißt, 240 Stunden gemeinnützige Arbeit binnen sechs Monaten und 3500 Euro Teilschadenersatz an das Opfer. Vorausgesetzt, der Delinquent nimmt das Angebot an und Staatsanwalt Markus Fußenegger legt, entgegen seiner Aussage, doch keine Beschwerde beim OLG ein.