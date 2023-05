Sängerin Pippa: Zeit für einen Perspektivenwechsel

In dem Lied geht es um die Selbstliebe, darum, sich schön zu finden, wie man ist und um Essstörungen. Ist es nicht schwierig, wenn man so etwas Persönliches zu zweit teilt?

Wir haben lange überlegt, welche Perspektive wir teilen wollen und kamen darauf, dass wir beide eine Vergangenheit mit Essstörungen haben. Es war ziemlich schnell klar, dass wir den Blick auf den eigenen Körper wollen, der aber nicht nur liebevoll sein sollte. Wir wollten den Text in der Schwebe lassen und das Schönheitsideal via Social Media mit hineinbringen, aber das sollte musikalisch nicht schwer, sondern tanzbar sein. So wurde daraus ein Club-Track, der ein bisschen rausfällt. Ich habe noch nie mit jemandem einen Text geschrieben, aber wir öffneten ein Dokument, in dem jede von uns Phrasen reinstellte. Anfangs sollte jede ihren Block haben, aber es hat sich schön vermischt und so wurde alles eins. Es war am Ende leichter als gedacht, weil es inhaltlich so eine klare Überschneidung gab.