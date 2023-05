NÖ: Schwarz-Blau beschließt Corona-Rückzahlungen

Der Covid-Fonds ist am Donnerstag im niederösterreichischen Landtag mit den Stimmen von Schwarz-Blau beschlossen worden. SPÖ, Grüne und NEOS sahen in der 31,3 Millionen Euro schweren Unterstützung eine „Mitgift“ bzw. „Morgengabe“ der Volkspartei an die Freiheitlichen und einen „Blankoscheck“. Bemängelt wurden vorerst fehlende Richtlinien und eine unklare Herkunft der Mittel.