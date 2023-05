Autobahnvignette in Slowenien ab Mitte Juni teurer

Die Urlaubsfahrt nach oder durch Slowenien wird teurer. Das Nachbarland erhöht ab 15. Juni den Preis für die Autobahnvignette um 6,8 Prozent, wie die Regierung in Ljubljana am Donnerstag beschlossen hat. Der Vignettenpreis war seit 2013 unverändert gewesen. Seit dem Vorjahr gibt es in Slowenien nur noch die digitale Vignette.