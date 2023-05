Tanken in Slowenien und Kroatien wieder billiger

In Kroatien gelten regulierte Preise auf allen Tankstellen

Auch in Kroatien, wo die regulierten Preise anders als in Slowenien auf allen Tankstellen gelten, kann man ab Dienstag billiger tanken. Der Preis für Normalbenzin sank um 8 Cent auf 1,32 Euro pro Liter. Diesel verbilligte sich ebenfalls um 8 Cent auf 1,23 Euro, wie kroatische Medien berichteten.