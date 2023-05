Mütter stürmten Sitzung, Bierzisch in Gedenkminute

Unterstützung für Gemeinderätin

Die Baby-Bier-Affäre nützte der Verein Frauen Vernetzung, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen: „Sexismus und sexuelle Belästigung gehört im patriarchalen Tirol für viele FLINTAs (= Frauen, Lesben, inter*, nichtbinäre, trans und agender Personen) zum Alltag. Egal ob am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, im Verein, den Medien, in der Werbung, in Bus und Bahn oder in der Politik. Egal ob mit Kindern oder ohne“, heißt es in einer Stellungnahme. Bex sagte, von ihr sei die Aktion nicht ausgegangen.