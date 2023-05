Mütter mit Babys und alkfreiem Bier im Gemeinderat

Mehr als zwei Dutzend Mütter haben am Donnerstag mit ihren Säuglingen und Kleinkindern eine Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates bevölkert. Es handelte sich um eine „Solidaritätsaktion“ für Grünen-Gemeinderätin Janine Bex. Auslöser waren verbale Angriffe auf Bex in einer Sitzung im April, da sie mit ihrem Baby und einer Flasche alkoholfreiem Bier an der mehrstündigen Gemeinderatssitzung teilgenommen hatte.