15 strahlende Sieger beim „Top Company Award“

Im „Heiligen Land“ räumten die Maderböck GmbH aus Innsbruck, die Spedimax Transportservice GmbH aus Hall sowie der Sozial- und Gesundheitssprengel Pitztal mit Sitz in Arzl in der Kategorie Small ab. In der Kategorie Medium konnten sich die Integriertes Wohnen Tirol gem. GmbH aus Innsbruck und die SFS-Fluidsysteme GmbH aus Polling das Gütesiegel abholen. Die Kontron AG aus Ebbs sowie die Bergbahnen Fieberbrunn sind indes die Sieger in der Kategorie Large.