Pfingsten: Bis zu 25 Grad und viel Sonnenschein

Entlang und nördlich der Alpen ist es am Freitag von der Früh weg nur teilweise sonnig, denn immer wieder können sich tiefe Wolkenbänke bemerkbar machen. In den meisten Fällen bleibt es trocken, nur vereinzelt sind im Tagesverlauf auch kurze Regenschauer möglich. Auf der Alpensüdseite scheint regional länger die Sonne, ehe sich vor allem ab Mittag ein paar größere Quellwolken bilden. Die Neigung zu kurzen Regenschauern bleibt selbst über den Bergen relativ gering. Der Wind weht vor allem am Alpenostrand teils lebhaft aus Nord, in vielen Regionen bleibt es hingegen schwach windig. Die Temperaturen umspannen in der Früh sieben bis 14 Grad und steigen im Laufe des Tages auf 18 bis 24 Grad.