VAR-Kritik: Schiris vermissen genaue Vorgaben

Feedback vermisst

Wieder kam die Forderung nach hauptamtlichen Schiedsrichtern auf, die mit vielen offenen Finanzierungsfragen verbunden ist. Es zeigte sich aber auch, dass positive Veränderung schon im Kleinen beginnen könnte. So vermisst etwa FIFA-Schiedsrichter Gishamer in Sachen VAR eine strukturell verankerte Feedbackschleife nach dem Spieltag. „Ich würde mir wünschen, dass man mehr in die Tiefe reingeht, mehr Struktur reinbringt. Letztlich bekommen wir aktuell auch ‘nur‘ die Auflösung, die medial alle bekommen“, sagte Gishamer mit Blick auf die offizielle VAR-Webseite und den dazugehörigen Twitter-Account.