Italien kämpft weiter mit gewaltigen Wassermassen

Trauertag und hoher Besuch

Am Mittwoch war in ganz Italien ein Trauertag zu Ehren der 15 Unwetter-Toten in der Emilia-Romagna ausgerufen worden. Am Donnerstag wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die am ärgsten überschwemmten Gebiete besuchen. Meloni wird von der Leyen in Bologna empfangen und sie auf einem Hubschrauberflug begleiten. Italien hofft, vom EU-Solidaritätsfonds 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau zu erhalten.