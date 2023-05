Italien: Auch zu Pfingsten drohen heftige Unwetter

Regen und Gewitter ab Mittwoch angekündigt

Auch auf Sizilien und in Kalabrien dürfte es in der nächsten Woche viel Regen geben, dazu wird es stürmisch mit kräftigen Gewitterzellen. Im gesamten Norden wurden für kommendes Wochenende erneut Regen und Gewitter angekündigt. Diese fangen bereits am Mittwoch an und ziehen sich ins Wochenende hinein. Die Behörden warnen außerdem vor möglichen Sturmfluten an der Küste.