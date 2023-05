Dainese gewinnt 17. Etappe ++ Thomas weiter 1.

Für Dainese war es der zweite Etappen-Erfolg bei einer großen Rundfahrt, nachdem er im Vorjahr die elfte Giro-Etappe ebenfalls im Sprint gewonnen hatte. Drei Etappen in den Dolomiten stehen noch an, ehe die zum 106. Mal ausgetragene Italien-Rundfahrt am Sonntag mit einem Flachstück in Rom zu Ende geht.