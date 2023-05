„Habe meinen speziellen Titeltraum für Dortmund!“

„Eine coole Geschichte“

„Eine coole Geschichte für ganz Deutschland“, fiebert Stöger dem Showdown entgegen, „ähnlich wie in Österreich, wo ebenfalls zwei Klubs das Titelrennen lange spannend machten. So was ist speziell, elektrisiert die Massen, viele vergönnen es natürlich Dortmund. Einmal ein anderer Meister als die Bayern, dazu einen großen Rückstand aufgeholt, das hätte schon etwas.“