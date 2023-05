Zusatzmotivation? Köln kassiert bei BVB-Titel mit

Ersatz für Haller

Der Franzose erzielte für die Geißböcke letzte Saison noch 20 Tore in der Liga. Dortmund verpflichtete Modeste um fünf Millionen Euro als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller. Seit dieser im Jänner sein Comeback feierte, ging die Formkurve beim BVB steil bergauf. Der 35-jährige Modeste spielte daraufhin in den Planungen von Trainer Edin Terzic kaum mehr eine Rolle.