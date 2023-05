Herbe Fan-Kritik an Bullen-Sondertrikot

Die zehnte Bundesliga-Schale in Folge muss gefeiert werden - das dachten sich auch die Verantwortlichen von Serien-Champ FC Red Bull Salzburg. Mittwochvormittag präsentierten die Bullen ein Sondertrikot mit limitierter Auflage, das in Schwarz und Gold gehalten ist. Während die meisten das Design ansprechend finden, äußern viele herbe Kritik am Preis. Der hat es nämlich in sich.