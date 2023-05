Mateschitz und Co. - Protagonisten der Erfolgs-Ära

Andreas Ulmer: Der 37-Jährige ist DER Publikumsliebling im Lager der Bullen-Kicker und seit 2009 in der Mozartstadt zu Hause. Während ein Gros seiner Kollegen Salzburg als Durchgangsstation betrachtet, liebt und lebt er den Verein. Zu den weiteren Schlüsselspielern in der Erfolgs-Dekade zählen auch Rekordtorschütze Jonatan Soriano und Keeper Alexander Walke. Der spielt sportlich zwar nicht mehr die erste Geige, sein Wort ist in der Kabine aber Gesetz.