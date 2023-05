Mit Ulmers Unterschrift kriegen Sie heute frei

„Mit einigen Spielern in Gesprächen“

Konate stehe an diesem Tag exemplarisch für die nächste Tranche an jungen Hochbegabten, aus denen sich Salzburgs sportlicher und vor allem wirtschaftlicher Erfolg speist. „Es zeigt, dass die nächsten Toptalente in den Startlöchern stehen“, gab Freund an. Abgesehen von den Abgängen von ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald und Benjamin Sesko zu RB Leipzig ist personell noch vieles offen. Freund vermied Konkretes und betonte, man sei „mit einigen Spielern in Gesprächen“. Der vorzeitig fixierte Meistertitel und das damit verbundene Fixticket für die Champions-League-Gruppenphase sei diesbezüglich jedenfalls hilfreich. „Das ist natürlich auch ein Argument für eventuelle Neuzugänge“, bestätigte Freund.