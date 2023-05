Ortschef nach klarem „Nein“ nun doch für Wohnbau

Überraschende Wende in Gallneukirchen. SP-Bürgermeister Sepp Wall-Strasser befürwortet nun doch den Bau von Wohnungen in Tumbach. Vor drei Jahren lehnte er das Projekt noch ab. Damals war die Gemeinde in ÖVP-Hand und die Rodung eines riesigen Waldstücks für die Errichtung der Wohnungen ein Aufreger.