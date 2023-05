Arbeiter zwischen Regal und Hebebühne eingeklemmt

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 14 Uhr in einem Betrieb in Mayrhofen, während zwei Männer Arbeiten an der Hebebühne durchführten. „Als einer der beiden, ein 21-jähriger Tscheche, die fahrbare Hebebühne nach rechts fuhr, wurde der am anderen Ende der Hebebühne stehende Landsmann (27) zwischen einem Regal und der Hebebühne eingeklemmt“, heißt es im Polizeibericht.