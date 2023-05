Altmeister Geraint Thomas ist wieder Giro-Leader

In der Gesamtwertung führt Thomas nun mit 18 Sekunden Vorsprung auf Almeida und 29 auf Roglic. Der bisherige Leader Bruno Armirail aus Frankreich war wie erwartet chancenlos. Patrick Konrad rollte an der Seite von Armirail ins Ziel. Der Niederösterreicher durfte sich in einer Fluchtgruppe offensiv präsentieren, konnte aber bei der Tempoverschärfung von Almeidas UAE-Emirates-Team 8,5 Kilometer vor dem Ziel nicht mehr mit und landete auf Platz 18 (+4:24 Min.).