Noch 100 Tage bis Öffi-Intervalle wie früher sind

Der Arbeitskräftemangel betrifft unzählige Branchen. Darunter auch die Verkehrsbetriebe, die bereits im Herbst des vergangenen Jahres die Intervalle massiv ausdünnen mussten. So galt im November auf elf der 28 Straßenbahnlinien und neun der 131 Buslinien ein angepasster Fahrplan. Seit Jänner sind 19 Bim- und 16 Buslinien betroffen. Da ist die Jubelmeldung, dass 99 Prozent aller Fahrten planmäßig stattfinden, gleich weniger jubelnswert. Gute Nachricht: Die Straßenbahnschulen sind bis in den frühen Herbst ausgebucht. Indes ergreifen die Wiener Linien wegen Spielen der Austria bei der Station Altes Landgut ungewöhnliche Maßnahmen.