Diese Sackerl retten noch genießbare Lebensmittel

Der 26. Mai ist der Tag der Lebensmittelrettung. In Österreich werden jährlich unfassbare Mengen an Lebensmitteln weggeworfen: mehr als eine Million Tonnen! Und vieles, das in der Tonne landet, wäre noch genießbar. Dieser Verschwendung tritt ADEG-Kauffrau Claudia Tscherne in Lind im Drautal aktiv entgegen.