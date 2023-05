Nach Badeunfall in NÖ: Wiener im Spital verstorben

Nachdem ein 16-jähriger Bursche aus Wien am Sonntag beim Schwimmen mit Freunden in einem Teich in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) untergegangen war, ist das Opfer am Dienstag im Krankenhaus gestorben. Der Jugendliche war in kritischem Zustand von „Christophorus 9“ ins AKH Wien geflogen worden.