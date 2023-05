Badeunfall in NÖ: Wiener (16) ins Spital geflogen

Ein 16-jähriger Wiener ist Sonntagabend beim Schwimmen mit Freunden in einem Badeteich in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) untergegangen. Ein Badegast hatte ihn schließlich in drei bis vier Metern Tiefe entdeckt und ans Ufer gebracht. Der Junge befindet sich in einem kritischen Zustand.