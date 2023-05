Dornbirner ÖVP nach Vorwürfen der Grünen verärgert

Das alles wollten die Schwarzen natürlich nicht so auf sich sitzen lassen und machten bereits am Wochenende über die Sozialen Netzwerke ihrem Unmut Luft. “Wir möchten der Vollständigkeit halber festhalten: Stadtrat Wölfling nimmt seit Jänner an keinen Sitzungen und Veranstaltungen der Stadt mehr teil. Gegenüber dem Stadtratsgremium hat er das mit persönlichen Gründen erklärt. Wir sind von Anfang an sehr behutsam und rücksichtsvoll mit dieser Information umgegangen und haben ihm das Beste gewünscht. Dass die VP nun als Feigenblatt herhalten muss und sein Rücktritt mit völlig abstrusen Vorwürfen uns gegenüber begründet wird, können wir so nicht stehen lassen„, echauffierte sich Vizebürgermeister und Klubobmann Julian Fässler.