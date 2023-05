Die Lange Nacht der Kirchen lockt Tausende an

Buntes Programm geboten

„Huachts guad zua!“, heißt es in der der ie Evangelischen Johannesgemeinde in Liesing, wenn Wiener Lieder angestimmt werden. Die Serbisch-orthodoxe Kirche in der Veithgasse in Wien-Landstraße veranstaltet eine Vesper in deutscher Sprache mit anschließendem Rundgang durch die Kathedrale. Weiters bittet Bischof Andrej zum runden Tisch über die Entführung zweier Bischöfe aus Syrien mit Diskussion.