Zwergohreule hat sich in Stadtpark niedergelassen

Spezielle Nistkästen für seltene Höhlenbrüter

„Bird-Life“ hat die kleine Eule in der Ampelliste, die den naturschutzfachlichen Handlungsbedarf darstellt, in die höchste Stufe eingestuft. Die Art spricht sehr gut auf Artenschutzmaßnahmen wie Nistkästen, Extensivierung der Wiesennutzung über ÖPUL, oder Pflege und Nachpflanzung von Hochstammobstbäumen an. In Kärnten hat die Population aufgrund solcher Maßnahmen wieder deutlich zugenommen. In den vergangenen beiden Jahre konnten bereits Nistversuche der Zwergohreule im Spittaler Stadtpark beobachtet werden. Bis dato gab es in Österreich nur zwei Brutgebiete von einigen wenigen nachweislichen Bruten von Zwergohreulen - im Burgenland und am Plöschenberg in Unterkärnten.