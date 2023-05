Doppelter Blitzstart im Titelhit war halbe Miete

Der Titelschlager in der 2. Klasse Süd zwischen Verfolger Mühlbach am Hochkönig und Spitzenreiter Zell am See verkam zum „wildesten Spiel“, das Gästetrainer Heribert Entacher je gesehen hatte. Allerdings endete es auch mit 3:2 für die Bergstädter, die damit schon eine Hand am Meisterteller haben.