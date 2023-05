Innenstadtplätze sollen „grünen Anstrich“ bekommen

Nach dem Tumult startete dann auch die Kremser Klimakonferenz. In Workshops erarbeiteten Bürger und Fachexperten ein Konzept für lebenswertere Innenstadtplätze. „Jedes Jahr soll ein Platz in der Innenstadt in den nächsten drei Jahren erneuert, klimafitter und ‚wohnlicher‘ zum Verweilen gestaltet werden, hin zu Aufenthaltsräumen“, so die Stadt Krems.