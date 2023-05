B37-Ausbau als Schutz vor weiteren Horror-Unfällen

Neue Brücke und Fahrbahnen in Planung

Bereits im Jahr 2021 wurde in die Entschärfung der Gefahrenstellen am Gneixendorfer Berg investiert. Nun folgen weitere Maßnahmen für mehr Schutz auf der sehr stark befahrenen Straße. Im Rahmen des Projekts soll eine Niveaufreimachung des Kreuzungsbereiches erfolgen, zudem werden eine bauliche Mitteltrennung zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen, für die Anbindung nach Zwettl neue Rampenfahrbahnen, drei Meter hohe Lärmschutzwände und eine neue Brücke errichtet. Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit wird zudem die Verzögerungsspur der Abfahrt auf die Landesstraße in Richtung Norden verlängert.